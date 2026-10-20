Мужская сборная России по спортивной гимнастике завоевала серебряные медали в командном многоборье на чемпионате мира в Роттердаме (Нидерланды) и получила лицензию на участие в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.
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