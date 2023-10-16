Ван И: Путин примет участие в форуме "Один пояс - один путь" в КНР 17 октября

Президент России Владимир Путин примет участие в форуме "Один пояс - один путь" в КНР 17 октября. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И в ходе переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, сообщает ТАСС.
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