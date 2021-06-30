Так выглядят совершенно новые умные часы Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Утекли, вероятно, рендеры от производителя

В Сети уже публиковали рендеры перспективных умных часов Samsung Galaxy Watch 4 (согласно некоторым источникам, они будут называться Galaxy Watch 4 Active), а сейчас источник опубликовал официальные изображения модели Galaxy Watch 4 Classic.
В Сети уже публиковали рендеры перспективных умных часов Samsung Galaxy Watch 4 (согласно некоторым источникам, они будут называться Galaxy Watch 4 Active), а сейчас источник опубликовал официальные изображения модели Galaxy Watch 4 Classic.
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