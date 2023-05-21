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Доктор Томас: с возрастом у женщин не пропадает интерес к сексу

Доктор Томас: с возрастом у женщин не пропадает интерес к сексу

Исследование доказало, что с возрастом женщины не теряют интереса к сексу. Об этом рассказал автор работы, доктор Питтсбургского университета Холли Томас.

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