Голевая передача Панарина не спасла «Рейнджерс» от домашнего поражения в матче с «Нэшвиллом»

«Нэшвилл» забросил четыре шайбы в ворота «Рейнджерс» и увез из Нью-Йорка уверенную победу. В Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нэшвилл Предаторз».
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