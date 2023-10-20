Голевая передача Панарина не спасла «Рейнджерс» от домашнего поражения в матче с «Нэшвиллом»

«Нэшвилл» забросил четыре шайбы в ворота «Рейнджерс» и увез из Нью-Йорка уверенную победу. В Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нэшвилл Предаторз».