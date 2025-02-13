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В Росреестре сообщили об изменениях правил регистрации земельных участков

С 1 марта 2025 года в России вступят в силу новые правила регистрации земельных участков. Согласно этим изменениям, оформить сделку будет невозможно, если границы участка не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

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