Военное обозрение

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Бразильская пресса: Проигравший на выборах Болсонару заявил о готовности к передаче власти новому президенту Бразилии

Бразильская пресса: Проигравший на выборах Болсонару заявил о готовности к передаче власти новому президенту Бразилии

Как пишет бразильская газета O Globo, ссылаясь на заявление избранного на недавних выборах нового вице-президента Жералдо Алкмина, проигравший на выборах президент Жаир Болсонару согласился передать власть Луису Инасиу Луле да Силве, за которого бразильцы на выборах отдали большинство голосов.

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