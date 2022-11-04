Бразильская пресса: Проигравший на выборах Болсонару заявил о готовности к передаче власти новому президенту Бразилии

Как пишет бразильская газета O Globo, ссылаясь на заявление избранного на недавних выборах нового вице-президента Жералдо Алкмина, проигравший на выборах президент Жаир Болсонару согласился передать власть Луису Инасиу Луле да Силве, за которого бразильцы на выборах отдали большинство голосов.