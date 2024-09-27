В Мангистау чиновника оштрафовали за неисполнение решения суда

СМАС Мангистауской области рассмотрел вопрос о наложении денежного взыскании на руководителя ГУ «Каракиянского о районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Мангистауской области (ЖКХ) за не исполнения определение суда.
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