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В Мангистау чиновника оштрафовали за неисполнение решения суда

В Мангистау чиновника оштрафовали за неисполнение решения суда

СМАС Мангистауской области рассмотрел вопрос о наложении денежного взыскании на руководителя ГУ «Каракиянского о районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Мангистауской области (ЖКХ) за не исполнения определение суда.

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