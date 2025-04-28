Фаворит Пугачевой прокомментировал гонорары Ефремова

Певец Савин объяснил, почему Ефремов стал получать так много Фото: открытые источники Сергей Савин, 40-летний певец и актер, прославившийся после победы в шоу «Фактор А» и ставший протеже самой Аллы Пугачевой, высказался о недавнем освобождении Михаила Ефремова.