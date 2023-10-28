Российский минометный расчет уничтожил автоколонну ВСУ под Соледаром

РИАМО - 28 окт. Заместитель командира минометного взвода с позывным Струна рассказал, что расчет миномета «Василек» добровольческого штурмового корпуса батальона «Скиф» (БАРС-35) нанес огневое поражение автоколонне украинской армии под Соледаром в ДНР, сообщает РИА Новости.
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