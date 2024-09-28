Али Хаменеи на фоне сообщений о гибели Насраллы перевели в безопасное место

Духовной лидер Исламской Республики Иран Али Хаменеи на фоне сообщений о гибели генерального секретаря ливанской шиитской организации «Хезболла» Хасана Насраллы переведен в безопасное место, где приняты повышенные меры безопасности.
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