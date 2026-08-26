Dunamu получила разрешение на использование данных правительства Южной Кореи для KYC на Upbit

Dunamu стала первым южнокорейским оператором криптовалютной биржи, получившим разрешение на использование государственной системы обмена административной информацией, что предоставляет Upbit новый способ верификации информации о клиентах во время проверок KYC.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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