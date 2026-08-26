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Dunamu получила разрешение на использование данных правительства Южной Кореи для KYC на Upbit

Dunamu получила разрешение на использование данных правительства Южной Кореи для KYC на Upbit

Dunamu стала первым южнокорейским оператором криптовалютной биржи, получившим разрешение на использование государственной системы обмена административной информацией, что предоставляет Upbit новый способ верификации информации о клиентах во время проверок KYC.

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