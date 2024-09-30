Пожар в Москве! Один человек погиб – двое получили ранения

Как выяснилось, причиной ужасного пожара стали разгерметизации газовых баллонов в одной из квартир. К такому выводу пришли сотрудники Главного следственного управления СК России и прокуратуры, как сообщили в пресс-службах этих структур.
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