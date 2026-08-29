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Пронедра

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Страховые пенсии в 2027 году проиндексирует два раза, рассказал депутат

Страховые пенсии в 2027 году проиндексирует два раза, рассказал депутат

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов сообщил, что в 2027 году страховые пенсии проиндексируют дважды — 1 февраля и 1 апреля.

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