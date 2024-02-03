Маск озвучил причину отзыва двух миллионов автомобилей Tesla

Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что его компания Tesla отзывает автомобили, чтобы заменить несколько пикселей на экранах, которые позже помогут дистанционно устранить появившиеся неполадки.
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