Зверев 15 августа может обойти Медведева и стать первой ракеткой мира

Вторая ракетка мира Александр Зверев 15 августа может возглавить рейтинг. Это произойдет в трех случаях*: если Даниил Медведев не дойдет до финала турнира ATP 250 Лос-Кабос на следующей неделе; если Медведев не дойдет до четвертьфинала «Мастерса» в Монреале; если Медведев не дойдет до полуфинала в Лос-Кабос и третьего круга в Монреале.
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