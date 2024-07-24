Собянин: 19 москвичей победили во Всероссийском конкурсе «Большая перемена»

Во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» от «Движения первых» победили 19 московских школьников. Финал прошел в Международном детском центре «Артек» в Крыму, где участвовали 700 детей из 68 регионов России.
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