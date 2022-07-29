США отметили «накал ядерной риторики» России

В связи с событиями на Украине США и их союзники считают, что необходимо пересмотреть подходы к сдерживанию различных угроз, заявил глава Стратегического командования вооруженных сил США Чарльз Ричард, отметив накал «ядерной» риторики России.
В связи с событиями на Украине США и их союзники считают, что необходимо пересмотреть подходы к сдерживанию различных угроз, заявил глава Стратегического командования вооруженных сил США Чарльз Ричард, отметив накал «ядерной» риторики России.
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