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США отметили «накал ядерной риторики» России

США отметили «накал ядерной риторики» России

В связи с событиями на Украине США и их союзники считают, что необходимо пересмотреть подходы к сдерживанию различных угроз, заявил глава Стратегического командования вооруженных сил США Чарльз Ричард, отметив накал «ядерной» риторики России.

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