Бордюжа: политика всех президентов Украины была ориентирована на ее разграбление

Политика всех украинских президентов была ориентирована на разграбление страны. Об этом заявил в интервью ТАСС Николай Бордюжа, бывший генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
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