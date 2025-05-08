Трезвость - норма жизни Почтовая марка СССР 1985 года «Трезвость — норма жизни»Основные вехиК концу 1970-х годов потребление спиртных напитков в Советском Союзе достигло рекордного уровня в истории страны.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Трезвость - норма жизни Почтовая марка СССР 1985 года «Трезвость — норма жизни»Основные вехиК концу 1970-х годов потребление спиртных напитков в Советском Союзе достигло рекордного уровня в истории страны.
Свежие комментарии