Кличко обвинил украинскую власть в неспособности финансировать армию

Центральная власть неспособна справиться с финансированием Вооруженных сил Украины. Ранее стало известно, что депутаты Верховной Рады поддержали законопроект о перераспределении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) из зарплат военных из местных бюджетов в государственный бюджет.