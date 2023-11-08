Кличко обвинил украинскую власть в неспособности финансировать армию

Центральная власть неспособна справиться с финансированием Вооруженных сил Украины. Ранее стало известно, что депутаты Верховной Рады поддержали законопроект о перераспределении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) из зарплат военных из местных бюджетов в государственный бюджет.
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