Попытки Запада принудить Россию к капитуляции путем поддержки Украины оказались безуспешными. Об этом заявил глава правительства Словакии Роберт Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).