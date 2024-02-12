Без ветров, но и без света: чему радуются и на что жалуются жители Курского Белогорского района

Село Кишлав (ныне Курское) было крупнейшей в Крыму болгарской колонией. Возникла она в 1828 году на месте татарского поселения, которое находилось в урочище Кишлав, представляющем собой природную котловину, защищённую от ветров и непогоды.
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