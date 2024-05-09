Историческая память японцев изрядно «зачищена»

О политике «вытравливания» из исторической памяти народа Страны восходящего солнца прямого отношения Соединенных Штатов к варварской бомбардировке Хиросимы и Нагасаки ядерными бомбами нынешнего официального Токио заявил посол РФ в этой стране Николай Ноздрев.