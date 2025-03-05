Как самозапрет на кредиты скажется на персональной кредитной истории Ирина ВальковаС 1 марта 2025 года в России вступила в силу новая опция для граждан — возможность самостоятельно установить запрет на получение кредитов и займов.
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