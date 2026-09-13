Ушаков: территориальный вопрос остается одним из главных по Украине

Территориальный вопрос остается одним из главных в ситуации вокруг Украины. Об этом 13 сентября сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- T Солдаты ВС России...
- Шохин заявил о го...
- Автоэксперт Дмитр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым