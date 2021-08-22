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Артековцы развернули флаг России длиной в километр

Артековцы развернули флаг России длиной в километр

Воскресенье, 22 августа. «Крым 24».Накануне Дня Государственного флага РФ в МДЦ «Артек» прошла акция «В единстве – сила, а в силе единства – победа», в рамках которой дети и вожатые развернули на набережной лагеря флаг России длиной в 1 километр.

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