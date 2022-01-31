Тикнизян хотел бы сыграть с Роналду: «Хотя бы один день посмотреть, чем человек питается, как восстанавливается, тренируется»

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, с кем хотел бы сыграть в одной команде. – С кем бы хотел сыграть из звезд мирового футбола? — Я бы хотел сыграть в одной команде с Роналду, просто хотя бы один день посмотреть на то, чем человек питается, как он восстанавливается, как он тренируется, что он делает.