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Херсонская и Запорожская области помогут РФ заменить импортные фрукты

Херсонская и Запорожская области помогут РФ заменить импортные фрукты

Pixabay Присоединение к Российской Федерации таких аграрных регионов, как Херсонская и Запорожская области, положительно скажется на развитии сельского хозяйства РФ и избавит страну от необходимости закупать овощи и фрукты в других государствах.

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