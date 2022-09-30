Херсонская и Запорожская области помогут РФ заменить импортные фрукты

Pixabay Присоединение к Российской Федерации таких аграрных регионов, как Херсонская и Запорожская области, положительно скажется на развитии сельского хозяйства РФ и избавит страну от необходимости закупать овощи и фрукты в других государствах.
Pixabay Присоединение к Российской Федерации таких аграрных регионов, как Херсонская и Запорожская области, положительно скажется на развитии сельского хозяйства РФ и избавит страну от необходимости закупать овощи и фрукты в других государствах.
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