100-летний ветеран Михаил Тюряпин проголосовал первым в Пинежском округе

В деревне Воепала Пинежского округа одним из первых на избирательный участок прибыл Михаил Тюряпин — почетный житель муниципалитета и ветеран Великой Отечественной войны.
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