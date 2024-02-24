Китайский ученый Сунь Ци: расширение НАТО не обеспечит безопасность Европы

Расширение Организации Североатлантического договора (НАТО) не может обеспечить безопасность Европы. Такое мнение выразил исполнительный директор Центра исследования России и Центральной Азии при Шанхайской академии общественных наук Сунь Ци, слова которого передает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии