Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 246 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Быкова
    Этот бабуин с мозгом инфузории никак не угомонится.Премьер Британии ...
  • Марина Свобода
    вопреки всем желаю ему победы. Он хотя бы здравомыслящий нормальный бизнесмен, понимающий где выгоды от дружбы с РоссиейХейли заявила, чт...
  • Фил
    Давно пора, эту хитрожопую, гнать со сцены.Февральские конце...

Китайский ученый Сунь Ци: расширение НАТО не обеспечит безопасность Европы

Китайский ученый Сунь Ци: расширение НАТО не обеспечит безопасность Европы

Расширение Организации Североатлантического договора (НАТО) не может обеспечить безопасность Европы. Такое мнение выразил исполнительный директор Центра исследования России и Центральной Азии при Шанхайской академии общественных наук Сунь Ци, слова которого передает ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору