🇺🇸🇹🇷 В американском штате Пенсильвания умер исламский проповедник и глава движения FETO Фетхуллах Гюлен в возрасте 83 лет.
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🇺🇸🇹🇷 В американском штате Пенсильвания умер исламский проповедник и глава движения FETO Фетхуллах Гюлен в возрасте 83 лет.
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