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Учёные раскрыли роль 52 пучков белого вещества в работе человеческого мозга

Учёные раскрыли роль 52 пучков белого вещества в работе человеческого мозга

Новое исследование, опубликованное в Nature Human Behaviour, впервые систематически описало когнитивные функции 52 трактов белого вещества человеческого мозга — связующих «кабелей», по которым нервные сигналы передаются между различными отделами.

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