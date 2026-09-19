Учёные раскрыли роль 52 пучков белого вещества в работе человеческого мозга

Новое исследование, опубликованное в Nature Human Behaviour, впервые систематически описало когнитивные функции 52 трактов белого вещества человеческого мозга — связующих «кабелей», по которым нервные сигналы передаются между различными отделами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- С Чубайса взыскив...
- Bloomberg раскрыл...
- Акции «Абрау-Дюрс...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым