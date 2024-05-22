В калужских летних кафе могут начать торговать алкоголем

В летних (сезонных) кафе в Калуге могут начать торговать спиртным. Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон, разрешающий торговлю алкоголем в таких заведенияхВ летних (сезонных) кафе в Калуге могут начать торговать спиртным.