Партийный десант ЕР проверил качество дорожного ремонта в Ленинском районе

Партийный десант во главе с председателем общероссийской общественной организации содействия защите прав пассажиров «Объединение пассажиров», кандидатом в депутаты Государственной Думы от «Единой России» Ильей Зотовым осмотрел новую дорогу на улице Кисловодской в Ленинском районе.