В зоне СВО погиб экс-мэр Белгорода Константин Полежаев, ранее осужденный за хищение бюджетных средств

Бывший мэр Белгорода и экс-замгубернатор Белгородской области Константин Полежаев погиб в зоне СВО. Ранее его приговорили к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в 36 млн рублей — за отмыв бюджетных денег вместе с подельниками через Фонд реформирования ЖКХ и Центр экологической безопасности региона.
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