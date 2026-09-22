В зоне СВО погиб экс-мэр Белгорода Константин Полежаев, ранее осужденный за хищение бюджетных средств

Бывший мэр Белгорода и экс-замгубернатор Белгородской области Константин Полежаев погиб в зоне СВО. Ранее его приговорили к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в 36 млн рублей — за отмыв бюджетных денег вместе с подельниками через Фонд реформирования ЖКХ и Центр экологической безопасности региона.