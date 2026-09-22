Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

99 119 подписчиков

В зоне СВО погиб экс-мэр Белгорода Константин Полежаев, ранее осужденный за хищение бюджетных средств

В зоне СВО погиб экс-мэр Белгорода Константин Полежаев, ранее осужденный за хищение бюджетных средств

Бывший мэр Белгорода и экс-замгубернатор Белгородской области Константин Полежаев погиб в зоне СВО. Ранее его приговорили к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в 36 млн рублей — за отмыв бюджетных денег вместе с подельниками через Фонд реформирования ЖКХ и Центр экологической безопасности региона.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым