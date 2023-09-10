Адептам прекрасной жизни и высокой рождаемости в СССР посвящается

Опубликовано Выключаем эмоции, включаем ум Менестрели и сказители о прекрасной жизни в СССР, а я их называю адептами, потому что это слово подходит им лучше всего, ведь это и есть ревностные приверженцы своей веры в светлое прошлое, которые яростно набрасываются на всех, кто смеет заикнуться о недостатках, существовавших в Советском Союзе, и обливают грязью всё хорошее, что есть в нынешней России.