Неспешный разговор

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Адептам прекрасной жизни и высокой рождаемости в СССР посвящается

Адептам прекрасной жизни и высокой рождаемости в СССР посвящается

 Опубликовано Выключаем эмоции, включаем ум   Менестрели и сказители о прекрасной жизни в СССР, а я их называю адептами, потому что это слово подходит им лучше всего, ведь это и есть ревностные приверженцы своей веры в светлое прошлое, которые яростно набрасываются на всех, кто смеет заикнуться о недостатках, существовавших в Советском Союзе, и обливают грязью всё хорошее, что есть в нынешней России.

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Комментарии
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Наталья Давыдова
А что Вы хотели,вас ПЯТЬ человек!!!
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14 час.
Людмила Фирстова
Багира подтвердила размер квартплаты во время СССР
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13 час.
Багира
Какая  разница  сколько  человек? Я  выложила  скрин(снимок)  квитанции  размера   квартплаты во время СССР,  а  то  тут  понеслись  вопли:  как так,  такого  не  было!!! Было..  и  ещё больше.
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1 час.

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