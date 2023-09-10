Опубликовано Выключаем эмоции, включаем ум Менестрели и сказители о прекрасной жизни в СССР, а я их называю адептами, потому что это слово подходит им лучше всего, ведь это и есть ревностные приверженцы своей веры в светлое прошлое, которые яростно набрасываются на всех, кто смеет заикнуться о недостатках, существовавших в Советском Союзе, и обливают грязью всё хорошее, что есть в нынешней России.
Адептам прекрасной жизни и высокой рождаемости в СССР посвящается
Комментарии
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Наталья Давыдова
А что Вы хотели,вас ПЯТЬ человек!!!
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14 час.
Людмила Фирстова
Багира подтвердила размер квартплаты во время СССР
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13 час.
Багира
Какая разница сколько человек? Я выложила скрин(снимок) квитанции размера квартплаты во время СССР, а то тут понеслись вопли: как так, такого не было!!! Было.. и ещё больше.
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1 час.
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