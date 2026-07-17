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«Море чище, чем на Мальдивах»: это место на краю России тщательно скрыто от туристов

«Море чище, чем на Мальдивах»: это место на краю России тщательно скрыто от туристов

Вдали от истоптанных туристических маршрутов в живописном Хасанском округе Приморского края находятся два пляжа, которые могут посоревноваться с любым заграничным курортом – бухты Астафьева и Теляковского .

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