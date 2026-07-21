Главные ошибки немецких солдат при сдаче в плен Красной Армии

Цифры поражают воображение даже сейчас, спустя десятилетия. За годы Великой Отечественной войны Красная армия взяла в плен 2 733 739 военнослужащих вермахта, СС и СД, а также 752 467 солдат и офицеров стран-сателлитов Германии — всего почти 3,5 миллиона человек.