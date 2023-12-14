Где смотреть прямую линию с Владимиром Путиным

14 декабря в 12:00 начнется прямая линия с Владимиром Путиным, где будут обсуждаться вопросы доступности жилья, поддержки бойцов СВО и их семей, организации бесплатного дополнительного образования и другие важные темы.
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