СМИ: Германия подготовила план на случай военного конфликта с Россией

Немецкое правительство представило новый военный план, "Рамочную директиву по общей обороне". В документе прописаны главные меры, которые должны быть предприняты во время военного конфликта, пишут "Известия" со ссылкой на СМИ ФРГ.
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