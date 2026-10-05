🤰Почему беременным не делают ту же прививку, что всем Главный внештатный специалист общей врачебной практики Минздрава Крыма Алексей Музыка рассказал «Крым 24», что для взрослых используют отечественные вакцины.
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