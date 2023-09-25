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Фантилли сделал 2 передачи в дебютном предсезонном матче за «Коламбус», став 2-й звездой

Третий номер драфта НХЛ-2023 отличился в дебютной игре за «Блю Джекетс» против «Питтсбурга» (4:3 ОТ) и был признан второй звездой встречи.

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