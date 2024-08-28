В 2025 году выйдет новая JRPG Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land — в том числе на Xb...

В 2025 году выйдет новая JRPG Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land — в том числе на Xbox Series X|SИгра выйдет на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и PC в первой половине 2025 года.
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