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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В 2025 году выйдет новая JRPG Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land — в том числе на Xb...

В 2025 году выйдет новая JRPG Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land — в том числе на Xb...

В 2025 году выйдет новая JRPG Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land — в том числе на Xbox Series X|SИгра выйдет на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и PC в первой половине 2025 года.

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