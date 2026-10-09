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ИА Реалист

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Москва возглавила рост цен на жилье среди мегаполисов

Москва возглавила рост цен на жилье среди мегаполисов

МОСКВА (ИА Реалист). Москва возглавила рейтинг российских городов-миллионников по темпам роста цен на новостройки в третьем квартале 2026 года.

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