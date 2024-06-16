Президент Республики Сербской ответил верховному муфтию БиГ

Президент Республики Сербской Милорад Додик подверг критике верховного муфтия Боснии и Герцеговины (БиГ) Хусейна Кавазовича за его высказывания в адрес сербов в преддверии большого мусульманского праздника, 16 июня сообщает «Радио и телевидение Республики Сербской».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии