Президент Республики Сербской ответил верховному муфтию БиГ

Президент Республики Сербской Милорад Додик подверг критике верховного муфтия Боснии и Герцеговины (БиГ) Хусейна Кавазовича за его высказывания в адрес сербов в преддверии большого мусульманского праздника, 16 июня сообщает «Радио и телевидение Республики Сербской».