Бурлачко проверил уборку риса и мелиорацию в Северском районе

Юрий Бурлачко в ходе рабочей поездки в Северский район ознакомился с проектом мелиоративного участка агрофирмы «Кубань» площадью около 900 га, из которых 380 га уже введены в эксплуатацию, а также осмотрел рисовые чеки и элеватор «Кубанской крупяной компании» мощностью хранения 30 тыс.