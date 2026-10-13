Бурлачко проверил уборку риса и мелиорацию в Северском районе

Юрий Бурлачко в ходе рабочей поездки в Северский район ознакомился с проектом мелиоративного участка агрофирмы «Кубань» площадью около 900 га, из которых 380 га уже введены в эксплуатацию, а также осмотрел рисовые чеки и элеватор «Кубанской крупяной компании» мощностью хранения 30 тыс.
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