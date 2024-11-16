Михаил Шеремет: Чехия, ранее объявившая об отказе от российского газа, вернулась к его закупкам

Чехия, ранее объявившая об отказе от российского газа, вернулась к его закупкам.Bloomberg отмечает, что низкие цены и дополнительные транзитные сборы сделали российский газ более привлекательным для страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии