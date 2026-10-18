« Металлург » объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Андреем Разиным . «Хоккейный клуб « Металлург » и Андрей Владимирович Разин достигли договоренности о прекращении совместной работы.
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