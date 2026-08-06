Возможна ли в России платформа юридической помощи, которой вправе доверять юристы и их подзащитные?

В статье ставится вопрос о создании всероссийской цифровой платформы оказания юридической помощи. Автором исследуется степень проработанности действующего законодательства для функционирования такой платформы, выявляется узловая проблема подобных проектов — обеспечение профессиональной тайны — и предлагается концептуальное решение, выносимое на профессиональную дискуссию.